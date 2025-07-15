«Дональд хочет капитуляции». В чем смысл слов Трампа про 50 дней для России

Американский президент Дональд Трамп активно блефует, обещая ввести 100-процентные пошлины на российские товары при отсутствии прогресса в украинском урегулировании в течение 50 дней, уверен экономист, профессор, главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич. По его словам, хозяин Белого дома предлагает Росси капитуляцию, но «не в гитлеровском стиле, а в наполеоновском: без унижений, но с потерей суверенитета», сообщает MK.RU .

Межевич отметил, что политики и военные деятели пользовались блефом еще в древние годы — они пытались запугать противника и вынудить его отступить. В связи с этим в действиях блефующего Трампа нет ничего нового для России.

«Поэтому все эти разговоры про „50 дней, а может, 45, а потом еще 5“ — несерьезны. Если перевести с дипломатического на прямой язык — нам предлагают капитуляцию», — сказал профессор.

По словам Межевича, Трамп проводит «достаточно жесткую» линию — не предлагает поиск компромисса, а только ставит ультиматумы, которые ни к чему не приводят.

«Так что вопрос в другом: чем Трамп может нас напугать? Санкциями? Они уже есть. Угрозой разбомбить Москву? Не вопрос — но любой студент-первокурсник знает, что США в ответ получат „долю немирного атома“ на свою голову», — заявил эксперт.

14 июля Дональд Трамп сообщил, что США могут ввести вторичные санкции в отношении России и ее торговых партнеров, если Москва и Киев не заключат сделку об урегулировании конфликта в течение ближайших 50 дней.