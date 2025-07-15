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Вестибюль «Рижской» БКЛ закрыли на фоне серьезных подтоплений в центре Москвы

Вестибюль «Рижской» Большого кольца столичной подземки временно закрыли для пассажиров. Для входа в метро их просят пользоваться одноименной станцией «оранжевой» ветки, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

В Мещанском районе, где расположены эти станции, наблюдаются серьезные подтопления, вызванные мощнейшим тропическим ливнем. Улицы превратились в сплошной водный поток. Машины во дворах оказались затоплены по капот. На волнах дрейфуют пластиковые ограждения.

Очевидцы поделились кадрами, как людям приходится пробираться по подземному переходу, ведущему к «Рижской». Москвичи стоят там по колено в воде. Видео публикует «Осторожно, Москва».

Кроме того, из-за непогоды, пришедшей в мегаполис, возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены.