Воробьев: финал реконструкции котельной № 3 в Дубне запланирован на октябрь

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев лично посетил котельную № 3 в Дубне, где в настоящее время ведется реконструкция. Все работы, согласно плану, должны завершиться в октябре 2025 года. Эта котельная снабжает теплом левый берег, где проживает примерно 20 тыс. человек. В зоне ее обслуживания находятся 350 домов разного типа и 20 соцобъектов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

15 июля Воробьев лично посетил объект, чтобы оценить ход и качество проводимых работ на котельной, которая обеспечивает теплом огромное количество людей.

«Мы сегодня находимся на крупной котельной в Дубне. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить руководителей наших ресурсоснабжающих предприятий, всех, кто работает в системе теплоснабжения, потому что благодаря своевременному обслуживанию, команде, которую удалось собрать, аварийным бригадам, мы видим, что котлы, которым уже 50 лет, работают хорошо. У нас большая программа по теплу, мы ее реализуем в каждом городе, в том числе в Дубне. Наша задача — обновлять котельные, усиливать их там, где требуется резерв, менять магистральные сети. Ну и подходим к распределительным сетям. Здесь тоже большая работа, которая в том числе связана с аварийным фондом», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что реконструкция котельной № 3 идет в графике. После окончания всех работ важно также благоустроить прилегающую территорию.

О котельной

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

В котельной, построенной почти 50 лет назад, в настоящее время идет масштабное обновление оборудования. Рабочие устанавливают новый котел ДКВР 20-13 вместо старого и добавляют еще один — КВГМ-30. Монтируются и вспомогательные устройства: вентиляторы, дымососы и другое необходимое оборудование. Проект выполнен уже больше чем наполовину.

Руководитель компании «Энергия-Тензор» Александр Сирош рассказал о планах. По его словам, основные работы должны завершиться к середине августа, после чего начнется наладка. Специалисты меняют все необходимое оборудование — и дымососы, и вентиляторы. Главная цель — обеспечить полностью автоматическую работу котлов с системой безопасности, которая сработает при любых аварийных ситуациях.

После обновления котельная станет мощнее на 30 мВт — вырастет с 96 до 126 мВт. Это создаст запас прочности для стабильного отопления левобережной части Дубны, где строятся новые дома. Также улучшенная котельная обеспечит теплом особую экономическую зону и оборонные предприятия.

«Я работаю здесь больше 30 лет. Раньше все делали вручную, а в последнее время все больше процессов автоматизируют. Это облегчает работу операторам, кроме того, повышается безопасность. Электрооборудование, приборы — здесь все новое. У нас такого еще не было. Прежде чем его поставить, приходится изучать инструкции все, руководство по эксплуатации, по настройкам. И только потом уже допускают рабочих что-то делать, регулировать», — рассказал энергетик котельной № 3 Владимир Садовников.

Улучшение теплоснабжения в Дубне

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

В Дубне также продолжается работа по улучшению теплоснабжения. В этом году планируется заменить котел и кабель резервного питания на котельной № 1 по улице Промышленной. Это обновление будет важным сразу для 15 тыс. жителей и 15 социальных объектов.

По государственной программе обновят более 2,5 км теплосетей на 8 участках в городе. Работы затронут улицы Вокзальную, 9 Мая, Вернова, Промышленную, Попова, Энтузиастов и проспект Боголюбова. Благодаря этим изменениям около 30 тыс. дубненцев будут получать более качественные коммунальные услуги.

«Наша задача — чтобы в каждом городе ресурсоснабжающая организация имела удобный офис, удобные электронные сервисы, современную диспетчерскую, которая видит все по теплу, электричеству и воде. Важно, чтобы аварийная бригада была наготове, машина — укомплектована и за короткое время можно было ликвидировать аварии, непредвиденные ситуации», — добавил губернатор.

В Подмосковье внедряется новый стандарт для ресурсоснабжающих организаций (РСО). Этот проект меняет работу компаний, отвечающих за коммунальные ресурсы. Они получат современное оборудование для аварийных команд, обновятся офисы для работы с жителями и появятся единые центры управления. Все процессы станут автоматическими и цифровыми.

Сначала изменения опробуют в Рузском округе. К началу сезона отопления все аварийные службы области будут работать по новым правилам, а до конца года — абсолютно все ресурсоснабжающие организации региона.