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Опубликован список погибших и пострадавших при сходе поезда с рельсов в Коми

Список из 2 погибших и 10 пострадавших в тяжелом состоянии при сходе вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск опубликовал SHOT .

На месте трагедии найдены тела 49-летнего Александра К. и 34-летнего Станислава Д.

Кроме того, 10 пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в медучреждения Сыктывкара, Воркуты и Инты. Среди них есть и 10-летняя Эвелина. Среди госпитализированных также 40-летняя Ирина Щ., 39-летний Александр Щ., 47-летний Александр З., 38-летний Андрей Н., 48-летняя Лилия С., 53-летняя Елена О., 45-летняя Оксана Г., 49-летняя Марина Ш. и 53-летняя Ангелина Н.

26 июня вечером девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов. Пострадали в результате данного ЧП 46 человек. Возможно, причиной инцидента стало размытие железнодорожной насыпи.

Продолжаются поиски 15-летнего подростка. Она пропала во время трагедии.