Продолжаются поиски девочки, пропавшей после схода поезда с рельсов в Коми

В Коми все еще ищут 15-летнюю девочку, которая пропала без вести после схода с рельсов вагонов поезда Воркута — Новороссийск, сообщает Baza .

Ранее не могли найти двух человек после ж/д катастрофы: 49-летнего мужчину и 15-летнюю девочку.

Недавно обнаружили тело мужчины под одним из вагонов, но не сообщается это ли пропавший человек. Позже обнаружили еще одно тело. Таким образом, число погибших в результате схода вагонов выросло до двух.

26 июня девять вагонов пассажирского поезда № 511, следовавшего по маршруту Воркута — Новороссийск, сошли с рельсов. В результате крушения пострадали 46 человек. По предварительным данным, причиной схода поезда с рельсов стало размывание железнодорожной насыпи.