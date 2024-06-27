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Тело мужчины нашли под опрокинувшимся поездом в Коми

Под одним из вагонов опрокинувшегося поезда Воркута — Новороссийск в Коми обнаружили тело мужчины, сообщает «Царьград» .

Это первая жертва ЧП, которое произошло с поездом на перегоне Инта-Угольный.

26 июня девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов. Пострадали в результате крушения 46 человек.

В составе поезда было 14 вагонов с 232 пассажирами. Остались стоять только тепловоз и пять вагонов. Предварительно, причиной трагедии стало размывание железнодорожной насыпи.