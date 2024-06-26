Обрушился только «хвост»: состав из целых вагонов отправят в Инту

сегодня в 21:55

Уйба: состав из уцелевших 5 вагонов пассажирского поезда выдвигается в Инту

В результате размыва ж/д полотна около Инты в Республике Коми обрушился только «хвост» пассажирского поезда, сообщил глава региона Владимир Уйба в своем Telegram-канале .

По его словам, на рельсах остались 5 вагонов и тепловоз.

Состав из уцелевших вагонов направили в Инту, где для пассажиров организованы два пункта временного размещения — в гостинице и школе.

Губернатор уточнил, что всего поезде находилось 215 пассажиров, из них пострадали 20 человек, трое — в тяжелом состоянии. Пострадавших доставят в ЦГБ.