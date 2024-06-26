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РЖД: количество пострадавших при сходе вагонов в Коми увеличилось до 46

Число людей, которые пострадали в результате схода с рельсов вагонов поезда в Коми, увеличилось до 46, сообщает официальный новостной канал РЖД в Telegram .

«Четверо наиболее пострадавших при сходе вагонов пассажиров доставлены в Инту на восстановительном поезде», — добавили в компании.

В российском Минздраве добавили, что состояние семерых пассажиров, в том числе одного ребенка, оценивается как тяжелое.

Ранее стало известно, что на месте схода с рельсов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск работают специалисты Интинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС РФ. Они проводят аварийно-спасательные работы и оказывают первую медицинскую помощь пострадавшим.