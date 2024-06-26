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Сотрудники МЧС оказывают помощь пассажирам сошедшего с рельсов поезда в Коми

На месте схода с рельсов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск работают специалисты Интинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России, сообщили в пресс-службе МЧС.

Сотрудники МЧС проводят не только аварийно-спасательные работы, но и оказывают первую медицинскую помощь пострадавшим.

«Дополнительно к месту следует группировка Печорского пожарно-спасательного гарнизона, в том числе психологи МЧС России», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что часть сотрудников оперативных служб не смогла на транспорте добраться до места аварии в Республике Коми и отправилась туда пешком. Их путь — порядка 10 км.