сегодня в 20:44

Сотрудники оперативных служб пройдут пешком 10 км до места ЧП с поездом в Коми

Многие сотрудники оперативных служб все еще не могут подъехать к месту схода вагонов пассажирского поезда с рельсов в Коми, поэтому они приняли решение идти пешком около 10 км, чтобы оказать помощь пострадавшим, сообщает Baza .

По данным источника, сотрудники оперативных служб идут к ним пострадавшим пешком, чтобы оказать помощь. Дорога к месту происшествия размыта.

На место опрокидывания 9 вагонов прибыл первый восстановительный поезд, в который уже эвакуируют пассажиров.

По данным SHOT, шесть человек получили серьезные травмы. Их состояние оценивают как тяжелое.

В РЖД назвали предварительную причину аварии — обильные осадки, которые подмыли железнодорожное полотно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ЧП.