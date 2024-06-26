В РЖД назвали причину схода вагонов поезда Воркута – Новороссийск
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Предварительной причиной схода вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск стал подмыв полотна из-за обильных осадков, сообщает пресс-служба РЖД.
Для оперативного устранения последствий происшествия создан штаб под руководством гендиректора РЖД Олега Белозерова.
Инцидент произошел на перегоне Инта-1 — Угольный, поезд следовал из Воркуты в Новороссийск. В составе поезда было 14 вагонов, в которых находились 232 пассажира.
Пострадали 70 человек, точное количество получивших травмы устанавливается. По предварительной информации, погибших нет.
На месте происшествия работают все оперативные службы. РЖД окажет помощь всем пострадавшим.
К месту направлены два восстановительных поезда.
Предварительно установлено, что авария на железной дороге произошла спустя 10 минут после отправления состава. В настоящее время из-за схода вагонов движение других поездов приостановлено.
В Сети также появилось видео с места происшествия. На кадрах видны опрокинутые на бок вагоны с официальной символикой РЖД. Из их окон вытаскивают пассажиров. Пути размыты.