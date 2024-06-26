6 человек в тяжелом состоянии не могут вытащить из перевернутых вагонов в Коми

Шесть пассажиров поезда, следовавшего в Новороссийск, получили серьезные травмы, но на данный момент им не могут оказать помощь, так как они все еще находятся в перевернутых вагонах, сообщает SHOT .

По предварительным данным, шесть человек находятся в тяжелом состоянии. При опрокидывании 9 вагонов они серьезно травмировались.

Медики едут к месту аварии на другом поезде, так как иного способа попасть на место ЧП нет — дорогу смыло. Сотрудники МЧС также пока не могут подобраться к вагонам, чтобы достать из них тяжело травмированных.

По предварительным оценкам, количество пострадавших уже достигло 70 человек. Есть вероятность, что их число увеличится до 100. Следственный комитет по факту случившегося возбудил уголовное дело.