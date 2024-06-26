Пострадавших при сходе вагонов поезда в Коми начали эвакуировать

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В Коми началась эвакуация пострадавших при сходе с рельсов 9 вагонов

В Республике Коми началась процедура эвакуации пассажиров поезда, 9 вагонов которого сошли с рельсов, сообщает SHOT .

Пострадавших перемещают в первый прибывший восстановительный поезд. Тех, кому не потребуется медицинская помощь, направят в пункты временного размещения на территории республики.

Психологи уже ждут пассажиров перевернутого поезда, чтобы оказать им профессиональную помощь и помочь пережить происшествие.

Сообщается, что количество пострадавших увеличилось до 70 человек. Шестеро из них находятся в тяжелом состоянии.