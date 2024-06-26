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Первый восстановительный поезд прибыл на место схода вагонов в Коми

Первый восстановительный поезд прибыл на место схода вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск в Республике Коми, сообщает SHOT .

Всего к месту ЧП направлены два восстановительных поезда. Также ожидается прибытие трех вертолетов.

Инцидент произошел на перегоне Инта-1 — Угольный, поезд следовал из Воркуты в Новороссийск. На месте происшествия работают все оперативные службы.

Предварительно установлено, что авария на железной дороге произошла спустя 10 минут после отправления состава. В настоящее время из-за схода вагонов движение других поездов приостановлено.

Причиной происшествия стал подмыв полотна из-за обильных осадков.

В Сети также появилось видео с места происшествия. На кадрах видны опрокинутые на бок вагоны с официальной символикой РЖД. Из их окон вытаскивают пассажиров. Пути размыты.

Ранее сообщалось, что погибших в результате ЧП нет. Пострадали около 70 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия.