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Причиной размытия полотна, где сошел поезд в Коми, стал паводок

Причиной размытия полотна, где сошел поезд в Республике Коми, стал паводок, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Причиной схода поезда № 511 Воркута — Новороссийск стал подмыв полотна.

Инцидент произошел на перегоне Инта-1 — Угольный, поезд следовал из Воркуты в Новороссийск. На месте происшествия работают все оперативные службы.

Предварительно установлено, что авария на железной дороге произошла спустя 10 минут после отправления состава. В настоящее время из-за схода вагонов движение других поездов приостановлено.

Известно, что количество пострадавших на данный момент составляет около 20 человек. Предварительно, погибших нет.

К месту ЧП прибыли два восстановительных поезда. Также ожидается прибытие трех вертолетов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.