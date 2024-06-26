Причиной размытия полотна, где сошел поезд в Коми, стал паводок
Причиной размытия полотна, где сошел поезд в Республике Коми, стал паводок, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Причиной схода поезда № 511 Воркута — Новороссийск стал подмыв полотна.
Инцидент произошел на перегоне Инта-1 — Угольный, поезд следовал из Воркуты в Новороссийск. На месте происшествия работают все оперативные службы.
Предварительно установлено, что авария на железной дороге произошла спустя 10 минут после отправления состава. В настоящее время из-за схода вагонов движение других поездов приостановлено.
Известно, что количество пострадавших на данный момент составляет около 20 человек. Предварительно, погибших нет.
К месту ЧП прибыли два восстановительных поезда. Также ожидается прибытие трех вертолетов.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.