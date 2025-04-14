«Она защищалась»: раскрыты подробности поножовщины в семье актера Ильи Деля

Подруга актрисы Александры Дроздовой — возлюбленной актера Ильи Деля, который попал в больницу с ножевыми ранениями после семейной ссоры, рассказала, что девушка защищалась, поэтому артист не станет подавать на нее в суд, сообщает kp.ru .

Инцидент в квартире Деля на Казанской улице в Санкт-Петербурге произошел ночью 12 апреля. По предварительным данным, во время ссоры 26-летняя Дроздова схватила нож и изрезала грудь и руку 40-летнему партнеру. Дель был госпитализирован в состоянии средней тяжести, а его девушку задержали, она находилась в изоляторе временного содержания.

«Я на ее стороне, поскольку Илья Дель мог ей действительно навредить, и она защищалась», — сказала подруга Дроздовой.

Она добавила, что Дроздова делилась с ней некоторыми подробностями отношений с Делем, поэтому она уверена в своих словах. По ее мнению, Дроздова не сделала бы это специально, так как является порядочным и воспитанным человеком.

Сам Дель, по словам собеседницы издания, намерен защищать свою возлюбленную и не будет подавать на нее заявление.

Актер выложил в соцсети фото из больницы и сообщил, что после операции его жизни ничего не угрожает и пообещал скоро вернуться к работе. Артист театра Ленсовета известен по фильмам «Цой», «Пророк. История Александра Пушкина», «Северный полюс», а также сериалам «Натали и Александр», «Заступники» и «Вертинский».