В России закрыли скандальную киностудию «Вайсберг пикчерз», совладельцем которой был глава киевского режима Владимир Зеленский. Причиной стали нулевые доходы и провалы в прокате, сообщает Mash .

С 2012 года студия «Вайсберг пикчерс» специализировалась на производстве комедий низкого качества, таких как «Гитлер капут!», «Ржевский против Наполеона» и «Бабушка легкого поведения». У студии было два владельца: кипрский офшор Green Family Ltd, в котором 75% акций принадлежали Владимиру Зеленскому и Тимуру Миндичу из «Квартала 95», а оставшиеся 25% — режиссеру Марюсу Вайсбергу.

В 2019 году Зеленский и Миндич решили покинуть бизнес, оставив Вайсберга единственным владельцем. Однако это не спасло студию от финансовых трудностей: доходы прекратились, а чистые активы сократились до 10 тыс. рублей. Новые фильмы студии провалились в прокате.

В 2025 году драма «Вниз» собрала лишь 47,28 млн рублей. Комедия «Бабушка легкого поведения — 2» при бюджете около 90 млн рублей собрала 130 млн, но с учетом расходов прибыли не принесла. Комедия «Уволить Жору», вышедшая в феврале текущего года, рухнула на второй неделе на 70% после старта в 63 млн. В итоге налоговая ликвидировала компанию.

При этом Марюс Вайсберг утверждает, что компания была закрыта, так как не работала. Сейчас основная студия называется «Вайс филмс».

