Супруга ударила ножом актера из фильма «Цой»

Супруга изрезала ножом актера Театра имени Ленсовета Илью Деля в ходе семейного конфликта в квартире на Казанской улице в Петербурге. Пострадавшего госпитализировали, сообщает 78.ru .

Предварительно, прошедшей ночью в ходе ссоры 26-летняя актриса Александра Дроздова схватила нож и изрезала грудь и руку своему 40-летнему супругу.

Пострадавшего в средне-тяжелом состоянии экстренно госпитализировали в больницу. Сейчас актер находится в реанимации, он в сознании.

Правоохранительные органы задержали Дроздову и доставили в отдел для дальнейших разбирательств. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства семейного конфликта с поножовщиной.

Актер театра и кино Илья Дель известен благодаря ролям в кинокартинах «Цой», «Пророк. История Александра Пушкина» и «Северный полюс», а также сериалах «Натали и Александр», «Заступники» и «Вертинский».

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