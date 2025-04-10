Актер «Обитаемого острова» Степанов злоупотребляет алкоголем и впал в депрессию

Mash: актер Степанов начал пить и впал в депрессию на фоне проблем

Актер, который стал популярным после роли в фильме «Обитаемый остров», Василий Степанов, предположительно, начал злоупотреблять алкоголем и впал в депрессию из-за проблем. Мужчину никуда не зовут сниматься, сообщает Mash .

Недавно, как отмечается, артиста увидели рядом с квартирой в столице с «похмельным набором». Он поделился, что не хочет и не может работать.

Степанов признается, что его не зовут сниматься в проектах. Ему платят пособие по инвалидности в размере 20 тыс. рублей.

В 2017 году Степанов упал с пятого этажа. Он повредил позвоночник и ногу. С тех пор артист наблюдается в психоневрологическом диспансере.