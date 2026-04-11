сегодня в 02:21

Огнеборцы локализовали пожар в 17-этажном доме в Подмосковье

Пожар в многоэтажном доме в Мытищах локализован на площади 70 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

На данный момент тушение возгорания и спасательные работы продолжаются. На месте работают свыше 80 человек и 29 единиц техники.

Пожар произошел в 17-этажном доме на улице Станционной. Первые прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что загорелся балкон на 11-м этаже.

В результате случившегося один человек погиб.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.