Один человек погиб и три пострадали при пожаре в многоэтажке в Подмосковье

В Мытищах в результате пожара в многоэтажном доме один человек погиб и еще трое пострадали, сообщает ТАСС .

Пожар вспыхнул в 17-этажном доме на улице Станционной. На место прибыли пожарные, которые спасали людей с балконов.

Как уточняет Baza, жители дома сначала услышали громкий хлопок, после чего из квартиры на верхнем этаже повалил густой дым. По предварительным данным, мог взорваться телевизор.

Жильцы выбегали из подъезда и выходили на балконы, чтобы спастись от дыма.

