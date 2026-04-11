В Подмосковье вспыхнул пожар в 17-этажном доме

В Мытищах загорелся 17-этажный дом. На место прибыли пожарные, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Пожар случился в доме № 5 по улице Станционной. Первые прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что горит балкон на 11-м этаже.

Усилия пожарных сейчас направлены на спасение людей и тушение огня.

«На этаже, со стороны лестничной клетки, работает 3 звена газодымозащитной службы, проводится спасение людей по лестничным маршам. С балконов 11-13 этажей людей спасают с помощью автоматических подъемных механизмов», — рассказала пресс-служба МЧС.

При этом 20 жильцов эвакуировались сами. На месте на данный момент работают около 70 человек и 12 единиц техники.

