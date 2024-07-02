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Один человек погиб после взрыва газа в многоквартирном доме Стерлитамака

В одной из квартир дома № 150 по ул. Артема в башкирском Стерлитамаке произошел взрыв бытового газа, в результате чего погиб человек, сообщает официальный Telegram-канал администрации города.

По предварительным данным, в результате взрыва один человек погиб, также пострадали 7 человек, из них 2 детей.

Все экстренные службы города оперативно выехали на место происшествия, где создан оперативный штаб. Обстоятельства произошедшего выясняются. Ситуация находится под контролем.

Ранее в Лобне двое слесарей пострадали после взрыва газа в подвале дома. Они получили ожоги тела различной степени тяжести.