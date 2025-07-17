Жена французского президента Эммануэля Макрона Брижит сильно огорчена результатом судебного разбирательства с журналисткой Наташей Рей по так называемому «трансгендерному»* делу, которое она проиграла. Об этом сообщает радио Sputnik .

Общественность и СМИ заметили, что первая леди Франции с недавнего времени держится в стороне от публичности. Как выяснилось, такое поведение может быть связано с неудачным исходом судебного процесса против тех, кто поддерживает конспирологические идеи относительно ее «мужского прошлого».

Подав иск о клевете в отношении журналистки Наташи Рей, Брижит рассчитывала прекратить противостояние, но это только привлекло больше внимания общественности к ситуации, а суд в итоге встал на сторону представительницы СМИ.

Теперь Рей намерена обратиться в суд с иском против Брижит Макрон по обвинению в «мошенническом введении суда в заблуждение».

Ранее журналистка провела расследование и обнародовала доказательства того, что якобы Брижит Макрон в прошлом была мужчиной и носила имя Жан-Мишель Тронье. Публикация вызвала большой общественный резонанс. Позднее появилась информация, что Рей из-за случившегося планирует просить политическое убежище в России.

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