Спасти животных: в Нижнем Новгороде разгорелся скандал вокруг фермы-живодерни

Зооволонтеры в Нижнем Новгороде заявили о нелегальном разведении собак, кур и свиней на ферме на улице Дарвина: животные содержались в антисанитарии, несколько из них умерли от голода, на территории появились крысы и паразиты, сообщает pravda-nn.ru .

«Судя по тому, что происходит, здесь живет неблагополучная семья. Хозяйка не выходит на связь», — сказала волонтер Лара Саплина.

Ситуацию передали на рассмотрение в Россельхознадзор по региону, на место выехали специалисты комитета ветеринарии. В результате там выявили положительный результат на листериоз, эта инфекция вызывает лихорадку, ангину и может приводить к осложнениям. На территории фермы установили карантин.

Кроме того, поисками нерадивой хозяйки уже занялись в полиции. Волонтеры забрали с фермы овчарку, шпица, алабая и несколько поросят.