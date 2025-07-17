Житель Кузбасса заявил о нападении собак с желтыми бирками на его поросят

В ночь на 15 июля в Анжеро-Судженске Кемеровской области стая бродячих собак проникла на частную территорию и загрызла трех поросят, сообщает Сiбдепо .

Стая бродячих собак напала на частное подворье и растерзала трех маленьких поросят. Инцидент произошел в ночь на 15 июля, о чем сообщил владелец участка в одном из местных Telegram-каналов.

По словам мужчины, собаки проникли в загон, несмотря на крепкие стены, и нанесли животным серьезные раны. К сообщению были приложены фотографии, на которых видны следы укусов на телах поросят, а также сами собаки в свинарнике. На снимках заметно, что у всех животных на ушах были желтые бирки, что свидетельствует о том, что их ранее отлавливали, прививали и выпускали обратно на улицу.

Пользователи социальных сетей выразили возмущение произошедшим и обсудили недостаточную защищенность загона. Автор публикации отметил, что подобные нападения происходят не впервые: ранее бродячие собаки уже портили имущество жителей и пугали прохожих.