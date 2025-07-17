Безработный псих: почему «охранник» плакал на дискотеке под МакSим?

За последние дни в интернете завирусился ролик, на котором человек похожий на охранника подпевает песне МакSим и плачет. Это произошло на одной из дискотек на Никольской улице в Москве. Однако стало известно, что этот мужчина небезопасен, сообщает aif.ru .

Ролики с ним начали выкладывать в социальные сети. Один из самых популярных отрывков набрал 3,4 млн просмотров. Так, «охранник» Алексей стал известен уже по всей России. Почему мужчина плачет под песню «Знаешь ли ты», начали отвечать комментаторы — они строили различные предположения.

Кто-то написал, что за 3 дня до мероприятия у Алексея умерла мама. Другие добавили, что он хотел пойти на дискотеку вместе с ней. А третьи заявили, что «охранник» узнал о смерти близкого человека прямо во время дискотеки и таким образом выразил свои эмоции, попрощался с ней.

Корреспонденты издания решили узнать правду и съездили в заведение, которое посещает Алексей. Оказалось, что он не является охранником и, вероятнее всего, вообще не работает. Охранник ресторана рассказал, что этот мужчина имеет справку по состоянию психического здоровья. О его поступках и выходках сотрудник говорить не стал, но отметил, что руководство заведения приняло решение не пускать его внутрь.

«Что касается смерти мамы — очень сомнительно. Он может наговорить, что угодно. Алексей у нас уже „ездил в кругосветку“ и „работал депутатом“», — добавил охранник.