Двое слесарей пострадали в Лобне после взрыва газа в подвале дома Происшествия 18 июня 2024 15:12 Фото - © Сайт ГСУ СК России по Московской области

В Лобне организовали проверку после взрыва газа в подвале жилого дома, в результате которого пострадали двое слесарей, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.

Трагедия произошла 18 июня, когда двое слесарей управляющей компании производили замену водопроводных труб в подвальном помещении. В ходе работ случился взрыв газового баллона, пострадавшие получили ожоги тела различной степени тяжести. Следователи организовали проверку по факту произошедшего. Сейчас на месте трагедии работают следователи, проводится осмотр.