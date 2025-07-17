НАТО заявило о плане по продавливанию обороны РФ в Калининградской области

Командующий армией США в Европе и Африке и сухопутными войсками НАТО Кристофер Донахью заявил, что альянс планирует продавить оборону России в Калининградской области, сообщает РИА Новости .

На конференции в Германии Донахью напомнил, что Калининградская область окружена странами НАТО со всех сторон. По его словам, нет никаких причин, по которым альянс не сможет продавить эту зону быстрее, чем когда-либо.

«Мы уже это спланировали и разработали», — заявил он.

Россия много раз выражала обеспокоенность из-за активности НАТО у западных границ. В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания опасные для нее действия.

Ранее посол России в Дании Владимир Барбин обвинил Копенгаген в искусственном нагнетании напряженности в Арктике. По словам дипломата, датские власти используют мифическую «российскую угрозу» как предлог для расширения военного присутствия НАТО в регионе, одновременно опасаясь территориальных претензий со стороны США.