Дания наращивает военную активность НАТО в Арктике

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Посол России в Дании Владимир Барбин обвинил Копенгаген в искусственном нагнетании напряженности в Арктике, сообщает РИА Новости .

По словам дипломата, датские власти используют мифическую «российскую угрозу» как предлог для расширения военного присутствия НАТО в регионе, одновременно опасаясь территориальных претензий со стороны США.

«Под прикрытием риторики о безопасности Дания фактически открывает двери для милитаризации Гренландии, включая возможное создание там базы альянса», — заявил Барбин.

Особую тревогу Москвы вызывает активизация Франции в этом районе и планы по укреплению военного сотрудничества с Германией и Великобританией.

Посол предупредил, что такие действия ведут к опасной дестабилизации в Арктике — регионе, где и без того накапливаются противоречия между мировыми державами.

«Копенгаген играет с огнём, рискуя спровоцировать новый виток гонки вооружений у Северного полюса», — резюмировал представитель России.