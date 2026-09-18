Ветераны СВО проголосовали на выборах в Химках

Ветераны специальной военной операции и их семьи приняли участие в голосовании в Химках 18 сентября. Они оценили организацию и прозрачность избирательного процесса, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Химках продолжается голосование на выборах депутатов Государственной думы, Московской областной думы и местного Совета. К нему присоединились ветераны специальной военной операции и их семьи.

Ветеран СВО Маюр Дашижапов вместе с родственниками проголосовал на участке в гимназии № 9 на Ленинском проспекте.

«В выборах я участвую не в первый раз. Как всегда, нужно отметить высококвалифицированный подход. Все стабильно, все штатно. Самая актуальная тема сейчас — безопасность и стабильность. Важно, чтобы у нашего города и всей страны было здоровое и прогрессивное будущее», — сказал ветеран специальной военной операции Маюр Дашижапов.

Руководитель Химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Александров проверил прозрачность голосования на участке в школе № 8 на улице Маяковского. Он состоит в штабе общественного наблюдения за выборами. Александров находился в зоне боевых действий с октября 2022 по 2023 год, награжден государственной медалью «За отвагу» и ведомственной медалью министерства обороны «Участник специальной военной операции».

«Я состою в штабе общественного наблюдения за выборами и могу с уверенностью отметить высокий уровень организации выборов в нашем округе. Избирательная комиссия работает строго по регламенту, права всех участников процесса соблюдаются в полном объеме. Голосование проходит абсолютно в штатном режиме, прозрачно и в рамках правового поля. Нарушений не зафиксировано», — отметил Александр Александров.

Избирательные участки в Химках работают с 18 по 20 сентября включительно, с 8:00 до 20:00. Проголосовать могут граждане России старше 18 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.