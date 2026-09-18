Терапевт из Можайска рассказал о тренировке памяти с помощью нейробики

Нейробика — это комплекс упражнений для мозга, который задействует разные органы чувств и помогает выходить за пределы привычных моделей поведения. Такие занятия формируют когнитивный резерв, способствующий сохранению ясности ума при возрастных изменениях, рассказал терапевт Можайской больницы Илья Гришкевич.

«Главное отличие нейробики от кроссвордов или судоку в том, что она тренирует мозг через новые ощущения и непривычные действия, а не просто через решение задач. Когда мы делаем что-то по привычке, мозг использует уже созданные связи между клетками. Нейробика заставляет его строить новые нейронные связи для решения незнакомой задачи», — отметил врач.

По словам специалиста, занятия по 10–15 минут в день могут улучшить память, внимание и реакцию, а регулярные упражнения дают накопительный эффект. Он посоветовал чистить зубы, есть или писать неведущей рукой, определять предметы на ощупь и угадывать запахи с закрытыми глазами.

Врач также рекомендовал одновременно выполнять разные движения правой и левой рукой: например, одной сжимать кулак, а другой показывать «зайчика». Еще одно упражнение — шагать на месте, высоко поднимая колено и подтягивая к нему локоть противоположной руки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.