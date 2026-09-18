Зампред ОП Дмитриева: выборы в Подмосковье проходят в штатном режиме

Первый зампред Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева рассказала, как проходит наблюдение на выборах, сообщает пресс-центр региона по выборам депутатов Госдумы и Мособлдумы «Выборы 2026».

«Сегодня у нас очень важный первый день, когда Общественная палата Московской области как полноценный субъект общественного контроля осуществляет наблюдение буквально на каждом избирательном участке Московской области, — сказала Татьяна Дмитриева, возглавляющая штаб общественного наблюдения.

Она подчеркнула, что Общественная палата Подмосковья обучила и выдала более 4 тыс. направлений. На данный момент все наблюдатели находятся на своих рабочих местах.

Также представители ОПМО работают и в Центре общественного наблюдения, где в режиме реального времени можно видеть обстановку на любом избирательном участке.

«В целом все проходит в штатном режиме», — добавила Дмитриева.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней.

В те же даты в четырех городах Подмосковья идут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование совмещенное: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Свой участок для голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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