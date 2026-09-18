Гусары встретили избирателей на участке в Бородине в первый день выборов

Участники исторической реконструкции в образе гусаров 18 сентября пришли на избирательный участок № 1614 в Бородине. Они одними из первых отдали свои голоса, а затем встречали жителей и создавали торжественную атмосферу в первый день голосования.

Избиратели могли сфотографироваться с реконструкторами и узнать больше об истории родного края. Гусары отметили, что Бородинское поле напоминает о подвиге предков и ответственности за будущее страны.

«На Бородинском поле наши предки стояли за Отечество не ради славы, а ради будущего. Сегодня мы продолжаем их дело — отдать голос значит не остаться в стороне, когда решается судьба страны», — поделились гусары.

«Спасибо за настроение, очень неожиданно встретить таких людей на избирательном участке! Эти выборы мне точно запомнятся», — поделилась избиратель Светлана.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.