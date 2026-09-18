В Можайском округе участок № 1593 открылся в школе поселка Колычево

Жители поселка Колычево в первый день голосования выбирают будущее округа и региона на избирательном участке № 1593, который работает в обновленной школе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Можайском округе начался первый день голосования. Одной из площадок стал избирательный участок № 1593, расположенный в обновленной школе поселка Колычево.

Учреждение открылось после капитального ремонта в 2025 году. Работы провели по нацпроекту «Молодежь и дети» и госпрограмме Московской области. В здании обновили внутренние помещения и санузлы, заменили двери, окна и инженерные коммуникации, а также модернизировали систему видеонаблюдения.

«Мы видим неподдельный интерес жителей к происходящему, и это очень важно. Каждый голос — это вклад в развитие нашего округа», — отметила секретарь участковой избирательной комиссии № 1593 Надежда Третьяк.

Участок обеспечен всем необходимым для комфортного и безопасного голосования. На месте работают члены комиссии, наблюдатели и сотрудники полиции, которые следят за порядком и соблюдением норм.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.