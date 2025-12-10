Одессит с болгарским паспортом легализовал 53 тысячи нелегалов в Москве

Управление ФСБ России по Москве и Московской области пресекло деятельность масштабного канала незаконной миграции. В результате спецоперации задержаны 12 членов преступной группы, которые организовали схему легализации 53 197 иностранцев через оформление фиктивных трудовых договоров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ.

Участники криминального сообщества поставили на учет более 53 тысяч иностранных граждан, незаконно обеспечив им право пребывания в России.

Следствием установлено, что одним из организаторов криминальной схемы являлся уроженец Одессы 1988 года рождения. В ходе обыска у него были обнаружены паспорта Болгарии и Украины.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) в отношении 12 россиян. Их заключили в СИЗО.

В спецслужбе подчеркнули, что все иностранные граждане, получившие поддельные документы в рамках данной схемы, установлены. В ближайшее время они будут выдворены из страны, и им закроют въезд в страну.

Ранее более 30 нелегальных мигрантов обнаружили в ходе рейда на складе в подмосковном Чехове.



