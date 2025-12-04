Более 30 нелегальных мигрантов обнаружили в ходе рейда на складе в Чехове

Сотрудники полиции провели рейд на одном из складов в селе Новоселки. В результате проверки было выявлено 61 нарушение. Так, в отношении 33 выходцев из стран Латинской Америки и Средней Азии составили административные протоколы за незаконную трудовую деятельность на территории РФ.

Помимо этого, 28 из них были привлечены к административной ответственности за незаконное пребывание на территории России.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают работодателя для привлечения к ответственности.

