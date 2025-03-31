Очередное ДТП с участием троллейбуса произошло в Кемерове

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Автомобиль в Кемерове нарушил ПДД и столкнулся с троллейбусом

Второе подряд ДТП с троллейбусом произошло в Кемерове 31 марта днем, сообщает Сiбдепо со ссылкой на Кемеровскую электротранспортную компанию (КЭТК).

По информации пресс-службы КЭТК, днем 31 марта троллейбус столкнулся с легковым автомобилем. Виновником аварии стал водитель легковушки, который решил развернуться прямо через двойную сплошную разметку.

Это уже второе подобное ДТП с троллейбусом за два дня в Кемерове. Аналогичный случай произошел 30 марта рано утром на улице Ленина в районе дома 134.

В Кемерове сотрудники Госавтоинспекции провели экзамен на знание ПДД и действия в случае ЧС для водителей троллейбусов.

Ранее в Кемерове в ходе масштабного рейда был обнаружен автомобиль такси «на тот свет» с неисправными тормозами.