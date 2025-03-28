Водители троллейбусов в Кемерове сдали экзамен на знание ПДД

В Кемерове сотрудники Госавтоинспекции совместно с руководством автотранспортного предприятия организовали экзамен на знание ПДД для водителей троллейбусов, сообщает Сiбдепо со ссылкой на отделение городской пропаганды БДД.

Водители проходили тестирование, в котором основное внимание уделялось знанию правил дорожного движения, а также особенностям работы общественного транспорта и действиям в чрезвычайных ситуациях.

«Безопасность пассажиров и других участников дорожного движения — наш главный приоритет», — подчеркнул заместитель начальника отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения по городу Кемерово Сергей Белов.

По его словам, систематические проверки знаний ПДД не только повышают ответственность водительского состава, но и вносят вклад в сокращение числа ДТП.