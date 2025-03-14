Такси на «тот свет» обнаружили в Кемерове. Машину изъяли у водителя
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В Кемерове в ходе инспекции был обнаружен автомобиль такси с неисправными тормозами, сообщает Сiбдепо.
В ГАИ Кузбасса отметили, что в городе проводятся масштабные рейды по проверке такси с целью предотвращения ДТП.
Одна из машин оказалась запрещенной для использования. В процессе осмотра специалисты выявили, что у автомобиля не функционирует должным образом тормозная система, что противоречит пункту 1.11 Перечня неисправностей ПДД РФ, пояснили в ведомстве.
Подобная неисправность представляла опасность как для жизни водителя, так и для пассажиров и пешеходов. Автомобиль был эвакуирован на спецстоянку, а на водителя составили административный протокол по статье «Управление транспортным средством с заведомо неисправной тормозной системой».