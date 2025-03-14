Такси на «тот свет» обнаружили в Кемерове. Машину изъяли у водителя

Такси с неисправными тормозами выявили и поместили на спецстоянку в Кемерове

В Кемерове в ходе инспекции был обнаружен автомобиль такси с неисправными тормозами, сообщает Сiбдепо .

В ГАИ Кузбасса отметили, что в городе проводятся масштабные рейды по проверке такси с целью предотвращения ДТП.

Одна из машин оказалась запрещенной для использования. В процессе осмотра специалисты выявили, что у автомобиля не функционирует должным образом тормозная система, что противоречит пункту 1.11 Перечня неисправностей ПДД РФ, пояснили в ведомстве.

Подобная неисправность представляла опасность как для жизни водителя, так и для пассажиров и пешеходов. Автомобиль был эвакуирован на спецстоянку, а на водителя составили административный протокол по статье «Управление транспортным средством с заведомо неисправной тормозной системой».