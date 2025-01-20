Обвиняемая во взяточничестве замглавы Рузского округа попала под домашний арест

Заместителя главы Рузского городского округа, обвиняемую во взяточничестве, отправили под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК России по Московской области.

Дело возбудили по п. «в», ч. 5, ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере). Замглавы городского округа Руза избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

По версии следствия, обвиняемая 14 января получила взятку от представителя коммерческой организации за подписание акта о вводе в эксплуатацию очистных сооружений в деревне Лихачево. Но по факту работы не были выполнены.

Во время допроса женщина признала свою вину. В ходе обысков у замглавы муниципалитета обнаружили и изъяли компьютер, смартфон, записную книжку и 325 тыс. рублей