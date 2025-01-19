Задержанная замглавы администрации Рузы призналась во взяточничестве

Заместитель руководителя администрации подмосковной Рузы оказалась замешана в махинациях с подрядными работами, свою вину она признала, сообщает РИА Новости .

«Она была допрошена, в ходе допроса вину признала», — сообщил источник в правоохранительных органах.

Чиновница, как выяснилось в ходе допроса, подтвердила факт получения незаконного вознаграждения в размере 325 тысяч рублей. По материалам дела, она поставила подпись на документах о якобы выполненных работах, которые фактически не проводились, получив за это деньги от представителей бизнеса.

Информация о задержании муниципального служащего появилась в субботу и позже была подтверждена Главным следственным управлением СК по региону. В настоящее время подозреваемая находится под домашним арестом, куда она была помещена после признания вины.

Ранее сообщалось, что заместитель главы администрации городского округа Руза получила крупную взятку 14 января. Позднее ее задержали.