Замглавы Рузского округа задержали по подозрению в коррупции

Заместителя главы городского округа Руза задержали по подозрению в получении крупной взятки, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По предварительной информации, 14 января чиновница, используя должностное положение, получила взятку в размере 325 тыс. рублей от строительной компании за подпись в акте выполненных работ и вводе в эксплуатацию очистных сооружений в деревне Лихачево. При этом фактически строительные работы не были завершены.

Правоохранительные органы задержали подозреваемую. В ходе обысков у замглавы муниципалитета обнаружили и изъяли компьютер, смартфон, записную книжку и 325 тыс. рублей.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения.