«Обмазывался кровью»: опубликованы жуткие подробности убийства уфимки в Таиланде

Задержанный по подозрению в убийстве 35-летней жительницы Уфы в Таиланде мужчина жестоко издевался над жертвой, прежде чем лишить ее жизни. На теле потерпевшей нашли в том числе рваные раны, об этом сообщает «Кровавая барыня» .

Предварительно установлено, что уфимка скончалась в результате крайне жестоких действий: на ее теле зафиксированы многочисленные переломы, в том числе ребер, рваные раны и обширные гематомы. По данным СМИ, подозреваемый в убийстве обмазывался кровью своей жертвы и делал селфи.

О задержании подозреваемого в убийстве россиянки сообщил российский посол в Таиланде Евгений Томихин. По его словам, документы по уголовному делу уже переданы консульским отделом в Следственное управление СК РФ по Республике Башкортостан.

Стоит отметить, что в самом начале в документах фигурировала формулировка о непреднамеренном убийстве. Однако характер полученных травм — множественные кровоизлияния, ушибы на лице, торсе, конечностях и спине, а также серьезные повреждения в интимной области — явно свидетельствует о зверском избиении.

Предполагаемый убийца и его жертва были коллегами и состояли в близких отношениях, несмотря на то, что мужчина женат. В настоящее время из таиландской тюрьмы он пишет письма своей супруге.

Ранее сообщалось, что в Бангкоке нашли тело убитой уфимки в братской могиле. Позднее в преступлении заподозрили ее начальника.

