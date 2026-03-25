Нашли в братской могиле: стала известна судьба пропавшей в Таиланде россиянки

Три месяца назад в Таиланде пропала 35-летняя жительница Уфы и ее спутник. Оказалось, что женщина мертва и похоронена в братской могиле в Бангкоке, сообщает UFA1.RU .

Согласно данным местного волонтера, пропавшую нашли мертвой в кондоминимуме, куда она заселилась вместе с мужчиной. Оттуда ее доставили в полицейский госпиталь, затем в бюро судебно-медицинских экспертиз, а потом похоронили в братской могиле.

Найти спутника погибшей россиянки пока не удалось. Предположительно, мужчину арестовали в тот же день, когда женщина скончалась. Его аккаунт в соцсетях заблокирован уже несколько месяцев.

Тем временем в Иркутске продолжаются поиски 16-летнего подростка. Мальчик по имени Игорь Гордиенко бесследно исчез после того, как утром 20 марта вышел из дома, чтобы добраться до лицея. Примечательно, что свой мобильный телефон он оставил дома в своей комнате.

