Оставил телефон дома: подросток загадочно исчез в Иркутске

16-летнего подростка не могут найти пятый день в Иркутске

В Иркутске уже пять дней продолжаются поиски 16-летнего подростка. Мальчик по имени Игорь Гордиенко бесследно исчез после того, как утром 20 марта вышел из дома, чтобы добраться до лицея. Примечательно, что свой мобильный телефон он оставил дома в своей комнате, сообщает Babr Mash .

К поискам школьника подключились сразу несколько сторон: сотрудники полиции, добровольцы и неравнодушные горожане прочесывают город в надежде найти его живым. По адресу, где проживает Игорь, он так и не появился. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве — это позволяет задействовать максимально возможные ресурсы для организации поисков.

Приметы подростка: рост около 176 сантиметров, телосложение обычное. В день исчезновения на нем был серо-черный пуховик с капюшоном, черные брюки и ботинки. При себе Игорь имел темную сумку.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мальчика или видел его, просят незамедлительно позвонить по номеру 112.

