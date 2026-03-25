Россиянку в Таиланде мог убить ее бывший начальник

Предполагаемым убийцей россиянки, обнаруженной в братской могиле в Бангкоке, является ее бывший руководитель. На данный момент работодатель жительницы Уфы задержан по подозрению в совершении преступления, сообщает SHOT .

Предварительно известно, что погибшую Веронику и Ильдара связывали не просто служебные контакты. Они проживали вместе в кондоминиуме Grand Shivalay, расположенном в провинции Чонбури.

По информации от знакомых девушки, 27 декабря между ними произошла ссора. В ходе скандала мужчина нанес Веронике тяжкие телесные повреждения, ставшие причиной ее гибели. В тот же день он явился в полицию с явкой с повинной. Подозреваемый был арестован и помещен в следственный изолятор на период следственных действий.

Останки Вероники были направлены в морг госпиталя Pattaya Bhattamakun, а затем перевезены в полицейский госпиталь для судебно-медицинского исследования. В скором времени родственникам предстоит организовать процедуры эксгумации, проведения генетической экспертизы и возвращения праха на родину, в Россию.

Ранее сообщалось, что три месяца назад в Таиланде пропала 35-летняя жительница Уфы. Позднее выяснилось, что россиянку убили и похоронили в братской могиле в Бангкоке.

