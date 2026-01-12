Облили кислотой в подъезде: екатеринбурженка обвинила бывшего в покушении

Жительница Екатеринбурга обвинила экс-сожителя в том, что ее облили кислотой

Рано утром 12 января на лестничной площадке возле паркинга на жительницу Екатеринбурга напал неизвестный и облил ее кислотой. Женщина уверена, что покушение организовал ее бывший сожитель, сообщает E1.RU .

Утром екатеринбурженка вела дочек 5 и 7 лет в садик, когда ее окликнули по имени и облили кислотой. К счастью, дети не пострадали.

«Его подослал мой бывший сожитель. Болит все. Пострадали лицо, руки, шея, спина, уши, меня перемотали всю», — рассказала пострадавшая.

По ее словам, с бывшим она прожила 17 лет, у пары четверо детей. Из семьи женщина ушла из-за домашнего насилия. На мужчину написано несколько заявлений в полицию из-за угроз. В ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее силовики в Мытищах задержали полуголого мужчину с ножом, который был замечен у здания ГАИ. На нем были только штаны.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.