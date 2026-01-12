Кричал и махал ножом: полуголого неадеквата скрутили у здания ГАИ в Мытищах

Полуголый мужчина с ножом ходил у здания ГАИ в Мытищах и пугал жителей

Силовики в Мытищах задержали полуголого мужчину с ножом, который был замечен у здания ГАИ, сообщает «МК: срочные новости» .

Местные жители пожаловались на неадеквата, который в холод вышел на улицу почти без одежды. На нем были только штаны. В одной руке мужчина держал телефон, в другой — нечто похожее на нож. Он вел себя крайне странно.

В таком неприглядном виде неадекват разгуливал у здания ГАИ. Он снимал себя на телефон и что-то кричал, размахивая ножом.

В итоге поведение мужчины привлекло внимание правоохранителей. Силовики задержали дебошира и отвели в отдел выяснять все обстоятельства происшествия.

Ранее в Москве предъявили обвинение мужчине за нападение на полицейского с ножом. Он нанес ему как минимум два колотых ранения в область шеи.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.