В Москве предъявлено обвинение мужчине за нападение на полицейского с ножом

В столице предъявлено официальное обвинение лицу, проходящему по уголовному делу, связанному с проявлением агрессии по отношению к должностному лицу. Об этом сообщили в столичном СК .

Следователи Люблинского МРСО СУ по ЮВАО ГСУ СК России по Москве ведут расследование в отношении местного жителя, которому инкриминируется деяние, подпадающее под действие ч. 2 ст. 318 УК РФ «Агрессивные действия в отношении представителя власти».

Предварительно установлено, что вечером 7 января 2026 года обвиняемый, находясь возле входа в многоквартирный дом на улице Ставропольской в Москве, совершил нападение на сотрудника правоохранительных органов, нанеся ему как минимум два колотых ранения в область шеи. Полицейский прибыл на место для прекращения его незаконных действий. В настоящее время состояние пострадавшего оценивается как стабильное, угрозы жизни нет.

Задержанному предъявлено обвинение, проведены необходимые следственные мероприятия и избрана мера пресечения. В настоящее время продолжаются активные следственные действия, нацеленные на сбор и фиксацию доказательств по делу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.